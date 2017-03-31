SpaceX уперше в історії запустила ракету, що вже літала (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX 30 березня вперше в історії запустила в космос ракету-носій, що вже літала. Після запуску ракета успішно приземлилася на плавучу платформу.

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Ракета відправила на орбіту супутник люксембурзького оператора зв'язку SES SA. Трансляція запуску велася на YouTube.

Для виведення на орбіту супутника зв'язку SES-10 була використана ракета Falcon 9, яку перший раз запустили 8 квітня 2016 року.

Повторний запуск ракети Falcon 9 повинен був підтвердити правильність теорії Ілона Маска, який назвав своєю метою здешевлення польотів в космос, повідомляє CNN.

Повернення апарату вартістю $62 млн означає зменшення вартості одиничних запусків. Крім цього в керівництві SpaceX зазначили, що розвиток технології зворотних кораблів наблизить дослідження інших планет, у тому числі і Марса.