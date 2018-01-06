Під Дамаском через сирійські та російські авіаудари загинуло щонайменше 17 цивільних - ЗМІ

В результаті авіаударів, які сьогодні завдали літаки російської і сирійської армії за утримується озброєною опозицією Східної Гуті поблизу Дамаску, загинули не менше 17 мирних жителів, ще 60 осіб були поранені.

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Про це повідомив базований у Лондоні " Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає Deutsche Welle.

Потужні удари були нанесені по району Хаммуріє, де загинули 12 осіб, включаючи двох дітей.

На цьому тижні в Східній Гуті результаті авіаударів загинули ще близько 30 цивільних, а з кінця грудня минулого року кількість жертв серед мирних жителів досягла майже 100 осіб.

Східна Гута залишається анклавом збройної опозиції неподалік сирійської столиці, серед опонентів президента Сирії Башара Асада тут переважають радикальні ісламістські угруповання.

За оцінками, близько 400 тисяч осіб перебувають у Східній Гуті в облозі урядових сил.

Згідно з даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в 2017 році в Сирії загалом загинуло понад 39 тисяч осіб, в тому числі 10,5 тисячі цивільних.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу "Хмеймім" в Сирії і віддав наказ про виведення значної частини російської угруповання з цієї країни. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази в Тартусі та Хмеймім.