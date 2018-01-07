У Петербурзі дагестанець та мешканець "ЛНР" влаштували масову бійку з різаниною

У центрі російського міста Санкт-Петербург було затримано чоловіків за підозрою в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, пише прес-служба МВС.

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Як повідомляється, на одній з площ міста сталася масова бійка, у якій взяли участь близько 20 осіб. Під час конфлікту було задіяно ніж та травматичний пістолет.

Поліція повідомила про вісім постраждалих, яких було доправлено до лікарень. Один з потерпілих, 24-річний чоловік, отримав серйозні ножові поранення плеча і грудей. Другий госпіталізований з численними порізами. Ще один городянин отримав множинні кульові поранення та перебуває у важкому стані.

Загалом, за попередньою інформацією, було затримано четверо осіб. Серед яких виявився 19-річний виходець з Дагестану та 20-річний чоловік, який представився "поліцейським громадянином" "ЛНР".

Порушено кримінальну справу. Причиною конфлікту називають "раптову сварку".