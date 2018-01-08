Рокірування в британському уряді: ключові міністри зберегли свої портфелі

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час ініційованих нею перестановок в уряді зберегла на своїх посадах усіх ключових міністрів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформацію, поширену канцелярії британського прем'єра.

Статус-кво в британському кабміні зберегли міністр фінансів Філіп Хаммонд, керівники МЗС Борис Джонсон і МВС Ембер Радд, міністр з питань Brexit Девід Девіс і керівник оборонного відомства Гевін Вільямсон.

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Також на своїх посадах залишилися міністри охорони здоров'я Джеремі Хант, у справах регіонів і місцевого самоврядування Саджид Джавід і у справах бізнесу Грег Кларк.

Один із політичних важковаговиків серед консерваторів Ліам Фокс зберіг за собою посаду міністра зовнішньої торгівлі, його колеги Пенні Мордонт і Майкл Гоув - міністра з питань міжнародного розвитку та міністра охорони навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарської розвитку відповідно.

У ході перестановок Карен Бредлі, яка раніше обіймала посаду міністра культури, засобів масової інформації та спорту, була призначена на посаду міністра у справах Північної Ірландії. Вона замінить Джеймса Брокеншіра, який подав раніше в понеділок у відставку за станом здоров'я.

Раніше в понеділок Мей ухвалила кілька кадрових рішень, призначивши на посаду голови Консервативної партії Брендона Льюїса, який замінив на цій посаді Патріка Маклафліна. Міністром юстиції став Девід Гок, який змінив Девіда Лідінгтона, який у свою чергу став канцлером герцогства Ланкастерського.

Залишається вакантною посада керівника секретаріату кабінету міністрів, де-факто заступника британського прем'єра. Ця посада залишається незайнятою після відставки Даміана Гріна, який 20 грудня минулого року склав із себе повноваження на тлі тверджень, що в його робочому комп'ютері виявлено матеріали порнографічного характеру.