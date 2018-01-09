ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ

Європейський союз планує затвердити 2025 рік як крайній термін для нової хвилі розширення. В першу чергу мова йде про приєднання до ЄС балканських країн, але для цього вони ще мають вирішити ряд питань.

Про це повідомляє видання EUobserver з посиланням на текст документу, який має бути затвердженний Єврокомісією 14 лютого.

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Згідно з текстом документа, «Чорногорія та Сербія повинні бути готові до членства до 2025 року». В свою чергу Албанія, Боснія, Македонія та Косово "також повинні бути добре розвинені на своєму європейському шляху до того часу".

Як зазначає видання, наразі Сербія та Чорногорія вже розпочали переговори щодо вступу ЄС. Албанія та Македонія сподіваються зробити це в поточному році.

Перешкодою для приєднання балканських країн до ЄС можуть стати територіальні та історичні суперечки між країнами-сусідами.

"ЄС не може і не буде імпортувати двосторонні суперечки, тому всі зацікавлені партнери західних балканських країн повинні врегулювати такі суперечки в терміновому порядку", - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Європарламентарі проголосували за перехід до нової фази переговорів щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.