Європа позбавляється дорожних знаків

У деяких європейських містах з наступного року зникнуть дорожні знаки. Це передбачає новий проект Європейського Союзу.

У його рамках вирішили відмовитися від надокучливих щитів та численних заборонних покажчиків у семи європейських містах та провінціях.

Фахівці запевняють, що таким чином у майбутньому можна буде уникнути аварій, а водії стануть більш ввічливими один до одного, а також до пішоходів.

Нині у кожному великому місті Європи діють близько півтисячі дорожніх знаків. Психологи вже давно назвали таку кількість ненормальною. Дослідження засвідчили, що 70 відсотків обмежень водії просто не сприймають. Крім того, велика кількість заборон позбавляє учасників руху самостійності.

У 2007 році проект стартує у данському місті Ейбі та невеликих містах Великої Британії та Бельгії, зазначає “5-й канал”.