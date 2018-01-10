У Росії сталася смертельна ДТП з українцями: троє людей загинули (фото, відео)

В Курській області Росії 10 січня перекинувся мікроавтобус з громадянами України, в результаті аварії є загиблі.

Як повідомляє "РИА Новости", загиблі і постраждалі пасажири мікроавтобуса, який перекинувся, є громадянами України.

"ДТП сталося на 551 км автошляху М-2 "Москва — Крим". Автобус з пасажирами рухався з боку Бєлгорода в сторону Курська. В результаті аварії загинули три пасажири, ще шість були госпіталізовані. За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням. Порушено кримінальну справу", - сказано в повідомленні.

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"Всі жителі України, прямували до Пітеру. З дев'яти чоловік троє загинули, троє (жінка і двоє чоловіків) госпіталізовані в Курськ, у двох стан середньої тяжкості, у одного – легкої", - наголошується в повідомленні.

Ще три людини, які були відправлені в районну лікарню, вже відпустили після надання допомоги.

Раніше в Індії в аварії загинула українка.