В Індії в аварії загинула українка - ЗМІ (відео)
12:48, 26 грудня 2017Світ
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Ще одна громадянка України травмована.
У МЗС України повідомили УНІАН, що з'ясовують інформацію про аварію / скріншот YouTube ANI News
В Індії в аварії загинула українка. Як повідомляє видання The Times of India, "різдвяний ранок став трагічним, коли двоє осіб, включаючи українку, загинули і ще двоє були травмовані в дорожньо-транспортній пригоді на автостраді Ямуна". Серед постраждалих - також українка і місцевий житель.
Відео розміщено на YouTube ANI News.
Водій автомобіля, яким вони поверталися до Нью-Делі з Канпура, не впорався з кермуванням та врізався в огорожу.
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У МЗС України повідомили УНІАН, що з'ясовують інформацію про аварію.
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