В Індії в аварії загинула українка - ЗМІ (відео)

В Індії в аварії загинула українка. Як повідомляє видання The Times of India, "різдвяний ранок став трагічним, коли двоє осіб, включаючи українку, загинули і ще двоє були травмовані в дорожньо-транспортній пригоді на автостраді Ямуна". Серед постраждалих - також українка і місцевий житель.

Відео розміщено на YouTube ANI News.

Водій автомобіля, яким вони поверталися до Нью-Делі з Канпура, не впорався з кермуванням та врізався в огорожу.

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У МЗС України повідомили УНІАН, що з'ясовують інформацію про аварію.

Раніше у гуртожитку для біженців у Баварії виходець із Казахстану вбив 28-річного українця.