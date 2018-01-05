Конституційний суд Молдови знову тимчасово відсторонив президента від посади

Конституційний суд Молдови вкотре тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, дозволивши урядові ввести в дію закон про боротьбу з російською пропагандою, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Як повідомив голова суду Тудор Панциру, який оголошував рішення, закон може підписати голова уряду або очільник парламенту.

Додон декілька разі відмовлявся підписати документ, який він називає антиросійським і таким, що спрямований проти свободи слова.

Це вже не вперше Конституційний суд Молдови зупиняє повноваження президента.

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Раніше повноваження Додона призупинили 2 січня. Це сталося після того, як глава держави повторно відхилив запропоновані прем’єр-міністром кандидатури семи членів уряду. Згідно із законом, він може це зробити тільки один раз.

Схожа ситуація в Молдові була в жовтні 2017 року, коли Конституційний суд Молдови ухвалив рішення, згідно з яким президент Додон не може блокувати заміну міністрів в уряді Молдови. Перед тим Додон відмовився прийняти пропозицію прем’єр-міністра Павела Філіпа щодо призначення міністром оборони Еугена Стурзи, пославшись на відсутність досвіду в кандидата.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці 2016 року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту.