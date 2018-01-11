Рікі Мартін зв'язав себе узами шлюбу зі своїм нареченим

10:12, 11 січня 2018
Світ
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Співак і художник обмінялися клятвами і підписали шлюбний договір.

Джван Йосеф и Рики Мартин / REUTERS

Пуерто-ріканська зірка Рікі Мартін, який заручився зі своїм обранцем Джваном Йосефом ще у листопаді 2016-го, розпрощався з холостяцьким життям. Так, співак та його наречений, художник Джван Йосеф, офіційно одружилися, передає ТСН.

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"Тепер я чоловік. Ми влаштуємо грандіозну вечірку за декілька місяців, я неодмінно повідомлю вам про це. Ми обмінялися клятвами і підписали всі необхідні папери, в тому числі і шлюбний договір", - заявив Рікі Мартін.

Співак заявив про свою сексуальну орієнтацію в 2010 році. Його стосунки з Джваном Йосефом тривають приблизно два роки. Пара виховує восьмирічних синів-двійнят та давно мріє про доньку. А нещодавно артист заявив, що хоче всиновити ще чотири пари близнюків.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Періс Хілтон повідомила, що виходить заміж за актора українського походження.

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Теги: #одностатевий шлюб#Рікі Мартін#гей-шлюб