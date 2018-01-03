Скандальна американська зірка Періс Хілтон виходить заміж за актора українського походження (відео)

Відома світська левиця Періс Хілтон погодилася вийти заміж за актора українського походження Кріса Зілку, з яким зустрічається з квітня 2017 року, пише Styler.

Пропозицію своїй дівчині Зілку зробив під час відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені, Колорадо. Фото урочистого моменту заручин було опубліковано на Instagram-сторінці моделі.

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"Я сказала "так"! Це таке щастя побратися з коханням всього мого життя. Мій найкращий друг, моя друга половинка. Ідеальний для мене у всіх сенсах. Такий відданий, поступливий, люблячий і добрий. Я найщасливіша дівчина в світі! Моя мрія здійснилася! Дякую, що показав мені, що казки все ж існують", - написала під фото 36-річна Хілтон.

До цього Періс зустрічалася зі швейцарським мільйонером Томасом Гроссом, з яким Періс Хілтон розраховувала зіграти весілля. Зілку 31 рік і в квітні 2014 року він вже був заручений з моделлю Ханною Бет, але пара розлучилася на початку 2015 року.