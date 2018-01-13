Литва склала список нев'їзних росіян за "законом Магнітського"

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас з 12 січня заборонив в'їзд у країну 49 громадянам Росії, викритих у порушенні прав людини і відмиванні грошей.

Список затверджений на підставі "закону Магнітського", який набрав чинності в Литві 1 січня, передає Радіо Свобода.

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У МВС Литви заявили, що список складений після консультацій з іноземними партнерами.

Закон Магнітського був підписаний президентом Литви Далею Грібаускайте 27 листопада 2017 року. Президент республіки заявила, що закон повинен сприяти припиненню порушень прав людини, та операцій з "брудними грошима".

Під заборону потрапляють особи, включені в національний список небажаних іноземців, складений державою-членом Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, державою-членом НАТО.

Список, прийнятий парламентом Литви, містить 44 прізвища. Серед них глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, заступник голови Слідчого комітету при МВС, який керував справою Магнітського, генерал-майор Олег Логунов, судді, які прийняли рішення по справі Магнітського Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухнальова, Сергій Подопригоров, керівництво Московської податкової інспекції, викрите Магнітським в масштабній махінації з бюджетними коштами.

Литва – п'ята держава, яка прийняла цей правовий акт – після США, Великобританії, Канади та Естонії. Списки постійно поповнюються, так в грудні 2017 року Міністерство фінансів США розширило глобальний "список Магнітського", туди включені, зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров, син генпрокурора Росії Артем Чайка і старша дочка покійного президента Узбекистану Гульнара Карімова.