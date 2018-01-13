ООН шукає країни, куди переселити майже 280 тисяч біженців

Організація Об'єднаних Націй закликає країни більш активно брати участь у програмах з переселення біженців, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Центр новин ООН.

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"На сьогоднішній день в треті країни необхідно переселити 277 тисяч біженців, які знайшли тимчасовий притулок в основному в Греції, Італії, країнах Близького Сходу чи Африки", - сказано в заяві.

В ООН зазначили, що лише кілька країн висловили готовність прийняти біженців, а загалом в Управління Верховного комісара у справах біженців надійшли пропозиції на переселення в 2018 і 2019 році лише 13 тисяч осіб.

Загалом на даний момент в проектах з переселення біженців беруть участь 37 держав.