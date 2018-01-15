Поліція в Афінах застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

Поблизу будівлі парламенту в Афінах сталися сутички між учасниками акції протесту та грецькою поліцією.

Увечері понеділка, 15 січня, грецькі правоохоронці застосували проти мітингарів сльогозінний газ та шумові гранати, передає Deutsche Welle.

Спочатку багатотисячна маніфестація відбувалася спокійно й мирно, поки до її учасників не приєдналося близько 100 агресивно налаштованих прихильників ліворадикальних поглядів, які серед іншого стали кидати в поліцію пакети з фарбою та каміння, передає інформагенція dpa.

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Учасники та організатори акції виступили проти законодавчих змін, що значно обмежують право на проведення страйків.

Крім демонстрації, у понеділок в країні було також оголошено одноденний загальний страйк, до якого приєдналися багато працівників. Найбільше від наслідків загального страйку постраждала транспортна галузь, особливо громадський міський та приміський транспорт, а також авіасполучення.

Попри протести грецькі парламентарі увечері, 15 січня, ухвалили закони, що передбачають посилення політики заощаджень задля виведення економіки Греції з кризи, а фінанси країни з боргової ями.

Тепер відмова працівниками працювати на знак протесту вважатиметься законною лише в тому разі, якщо за це виступило 50 відсотків членів профспілки. Раніше для цього було досить 20 відсотків від кількості профспілкових представників.