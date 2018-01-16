У Грузії застрелили колишнього главу Нацгвардії

Колишній командувач Національної гвардії Грузії генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе був знайдений убитим з вогнепальної зброї у власному кабінеті, який розташований на території так званого "Стамбульського" ринку в Руставі. 54-річний генерал був одним з власників ринку.

Напад стався 15 січня в той час, коли працівники ринку ще були на своїх місцях і торгівля була відкрита, передають "Новости-Грузія".

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Невідомий злочинець здійснив кілька пострілів у кабінеті. Кутателадзе загинув на місці. При цьому очевидці заявляють, що не чули ні пострілів, ні якихось дивних звуків з офісу. Загиблого виявив співробітник охорони.

Друзі не підтверджують поширену інформацію про те, що у нього були переговори у зв'язку з підготовкою продажу своєї частки руставського ринку. Мотиви злочину невідомі.

Самсон Кутателадзе був обраний депутатом парламенту Грузії у 2008 році він балотувався від правлячої у той час партії "Єдиний національний рух" в Сачхері. За даними "Руставі-2", його головним рекомендатором в той час був мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Під час перебування парламентарієм Кутателадзе обіймав посаду заступника голови комітету оборони й безпеки.

Кутателадзе побудував успішну військову кар'єру. З 1991 року працював у ЗС Грузії на різних посадах. До 2001 року працював в Сачхерському батальйоні; з 2001 року — у складі Національної гвардії; 2004 — 2006 роках — генерал Національної гвардії.