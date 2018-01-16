Шерон Стоун розповіла, як ледь не померла через інсульт

59-річна актриса Шерон Стоун в інтерв'ю каналу CBS зізналася, що стикалася із сексуальними домаганнями на протязі багаторічної кар'єри в Голлівуді, і розповіла, як опинилася на межі життя і смерті, пише "Сьогодні".

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"В кінобізнесі я вже 40 років. Чи можеш ти уявити собі бізнес, в який я поринула чотири десятиліття тому? Прийшла до нього з нізвідки – з Пенсільванії. У мене не було захисту. Я побачила всяке", – сказала Шерон у бесіді з журналістом Чи Кауэном.

У 2001 році Шерон Стоун перенесла інсульт: у неї стався крововилив у мозок.

"Шанс вижити становив приблизно п'ять відсотків. А потім це вплинуло на мою мова, слух, ходу, здатність читати і писати. Доводилося всьому вчитися заново. Вся моя життя була знищена", – розповіла Стоун.

"Я немов вилетіла з тіла і почала бачити покійних друзів і інших людей, які за життя були дуже добрі до мене. Я опинилася десь посередині між двома світами. Раптово я повернулася в своє тіло", – згадала актриса.