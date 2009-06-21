У заворушеннях в Тегерані загинули не менше 19 осіб
02:38, 21 червня 2009Світ
1075 0
Опозиція проти Ахмадінеджада
20 червня в Тегерані в результаті заборонених акцій протесту, які переросли в зіткнення з поліцією, загинули не меншого 19 осіб. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані, одержані від іранських лікарів.
Водночас, зазначає телеканал, інші джерела називають іншу кількість загиблих у заворушеннях. За їх даними, жертвами зіткнень з поліцією вже стали щонайменше 150 осіб. Ці дані, втім, поки не знайшли офіційного підтвердження.
У суботу, нагадує Лента.ру , прихильники колишнього прем`єра Мір-Хосейна Мусаві, який програв на виборах Махмудові Ахмадінеджаду, почали масштабну акцію протесту, вимагаючи скасування результатів президентських виборів, які, на їх думку, були сфальсифіковані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter