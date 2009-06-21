У заворушеннях в Тегерані загинули не менше 19 осіб

20 червня в Тегерані в результаті заборонених акцій протесту, які переросли в зіткнення з поліцією, загинули не меншого 19 осіб. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані, одержані від іранських лікарів.

Водночас, зазначає телеканал, інші джерела називають іншу кількість загиблих у заворушеннях. За їх даними, жертвами зіткнень з поліцією вже стали щонайменше 150 осіб. Ці дані, втім, поки не знайшли офіційного підтвердження.

У суботу, нагадує Лента.ру , прихильники колишнього прем`єра Мір-Хосейна Мусаві, який програв на виборах Махмудові Ахмадінеджаду, почали масштабну акцію протесту, вимагаючи скасування результатів президентських виборів, які, на їх думку, були сфальсифіковані.