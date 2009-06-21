Бойовики зламали сайт дагестанського інформагентства

Сайт республіканського інформагентства РІА Дагестан зазнав хакерської атаки, повідомляє вранці в неділю радіостанція "Эхо Москвы".

Зламавши сайт, зловмисники розмістили на нім відеозвернення лідера т.зв. гімринського джамаату Ібрагима Гаджидадаєва, в якому той бере на себе відповідальність за вбивство міністра внутрішніх справ Дагестану.

Після виявлення зламу сайт відключили.

Заява Гаджидадаєва про причетність до вбивства голови МВС Дагестану з`явилася на ісламістських сайтах ще 9 червня, зазначає радіостанція.

Керівник дагестанського МВС був убитий 5 червня, на виході з банкетного залу "Маракеш", де проходило весілля доньки його підлеглого. Куля потрапила міністрові в серце, він помер на операційному столі і був похований того ж дня в рідному селі, нагадує Лента.ру.