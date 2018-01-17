У Великій Британії призначили міністра у справах самотності

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей призначила першого в країні міністра для самотніх людей.

Ним стала парламентський заступник міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч, повідомляє lb.ua з посиланням на Evening Standard.

"Для дуже багатьох людей самотність - це сумна реальність сучасного життя. Я хочу протистояти цьому виклику для суспільства і вжити заходів для вирішення проблеми самотності, яку переживають літні люди, опікуни та ті, хто втратив близьких - це люди, яким немає з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом", - заявила Тереза Мей.

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За даними Британського Червоного Хреста, понад дев'ять мільйонів осіб у країні завжди або часто почуваються самотніми. 200 тисяч людей похилого віку не розмовляли з друзями або родичем більш ніж місяць. 85% молодих людей з обмеженими можливостями почуваються самотніми.

Британський прем'єр створила посаду "міністра з самотності" в Міністерстві охорони здоров'я за рекомендацією парламентської комісії з питань боротьби з самотністю.

Управління національної статистики допоможе розробити метод вимірювання самотності. Також буде створено фонд для того, щоб уряд і благодійні організації могли знайти інноваційні шляхи вирішення цієї проблеми у всіх вікових групах і спільнотах.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в ході ініційованих нею перестановок в уряді зберегла на своїх постах усіх ключових міністрів.