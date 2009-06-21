Форбс: 15 найбагатших королів світу втратили за рік $22 млрд

П`ятнадцять найбагатших королівських династій світу втратили за рік рецесії 22 мільярди доларів, або 17% свого капіталу, який становить тепер "лише" 109 мільярдів доларів, підрахував журнал Forbes.

Найбільші втрати у шейха Дубаю Мохаммеда бен Рашид аль-Мактума, який "збіднів" за рік на 6 мільярдів доларів через обвал цін на нерухомість. Його амбітний проект створення і забудови рукотворних островів, названий "восьмим чудом світу" впав у ціні на 50%.

Не кращим чином позначилася криза і на бюджеті шейха Абу Дабі шейха Халіфи бін Заїда аль-Нахайяна, втрати якого від падіння ціни на нафту склали 5 мільярдів доларів.

У принца Ліхтенштейну Ганса-Адама II залишилося 3,5 мільярда з п`ятьох після проблем з LGT-банком.

Монарша родина Нідерландів - королева Беатрікс та її сини втратили, з чуток, близько 100 мільйонів доларів в "піраміді століття" американця Бернарда Медоффа, повідомляє Forbes, додаючи, що королівський двір заперечує цей факт. За свідченням ЗМІ, жертвами шахрая мало не стали володарі британської корони - королева Єлизавета і принц Чарльз.

А от король Марокко Мухаммед VI завдяки монопольному становищу на ринку фосфатів навіть у кризові часи додав 1 мільярд до свого багатства, і тепер з 2,5 мільярдами посідає 7-й рядок у списку найбагатших монархів.

Найбагатшою монаршою персоною світу залишився 81-річний король Таїланду Рама IX Пуміпон Адульядет, особистий статок якого оцінений в 30 мільярдів доларів (торік він був на п`ять мільярдів багатший). До трійки найбагатших також ввійшли султан Брунея Хассанал Болкіах з капіталом в 20 мільярдів доларів і шейх бін Заїд з 18 мільярдами.