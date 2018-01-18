Нижня палата британського парламенту ухвалила закон про Brexit

Нижня палата британського парламенту - Палата громад - увечері в середу, 17 січня, ухвалила закон про вихід країни з Європейського Союзу. Він був підтриманий 324 голосами, 295 депутатів висловилися проти.

Як повідомляє DW, тепер законопроект повинна розглянути Палата лордів.

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Закон має на меті припинення дії законодавства ЄС у країні, зокрема, в таких сферах, як захист прав споживачів та права найманих працівників. Також цим законом багато європейських норм переносяться в британське законодавство, аби уникнути хаосу.

Нагадаємо, вихід Великобританії зі складу ЄС, згідно із планами уряду країни, повинен відбутися наприкінці березня 2019-го року.