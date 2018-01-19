Трамп розповів про прагнення США до зірок
08:53, 19 січня 2018Світ
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Америка знову стане нацією, яка думає широко, мріє про більше і прагне до зірок, заявив Трамп.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що США стане великою країною з прагненням до зірок. Про це він написав у своєму твіттері.
«Америка знову стане нацією, яка думає широко, мріє про більше і прагне до зірок. Ви самі визначаєте долю Америки. Ви - ті, хто відновить наше процвітання. І ви - це ті, хто зробить Америку знову великою!» - написав він.
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