Найкращі фото тижня: ще більше снігу, благословення домашніх улюбленців та українське тенісне дербі (фотопідбірка)

18:00, 19 січня 2018
Світ
615

Підбірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Кратер вулкана Майон, що прокинувся на Філіппінах, 14 січня / Romulo Quinto Ceneta
Кратер вулкана Майон, що прокинувся на Філіппінах, 14 січня / Romulo Quinto Ceneta /  © REUTERS
Веселка в небі над палестинськими поселенцями на півдні сектора Газа, 15 січня / Ibraheem Abu Mustafa
Веселка в небі над палестинськими поселенцями на півдні сектора Газа, 15 січня / Ibraheem Abu Mustafa /  © REUTERS
Собаки грають в снігу в Шотландії, 15 січня / Russell Cheyne
Собаки грають в снігу в Шотландії, 15 січня / Russell Cheyne /  © REUTERS
Жінки-прихильниці руху хуситів з гвинтівками на зборах на підтримку руху в Сані, Ємен, 15 січня / Khaled Abdullah
Жінки-прихильниці руху хуситів з гвинтівками на зборах на підтримку руху в Сані, Ємен, 15 січня / Khaled Abdullah /  © REUTERS
Міст, що обрушився при будівництві та забрав життя 10 робітників, недалеко від Боготи, Колумбія, 15 січня / Jaime Saldarriaga
Міст, що обрушився при будівництві та забрав життя 10 робітників, недалеко від Боготи, Колумбія, 15 січня / Jaime Saldarriaga /  © REUTERS
Член рятувальної команди з врятованим дитиною-мігрантом в Середземному морі біля узбережжя Лівії, 15 січня / Hani Amara
Член рятувальної команди з врятованим дитиною-мігрантом в Середземному морі біля узбережжя Лівії, 15 січня / Hani Amara /  © REUTERS
Засніжені околиці Тбілісі, Грузія, 16 січня / David Mdzinarishvili
Засніжені околиці Тбілісі, Грузія, 16 січня / David Mdzinarishvili /  © REUTERS
Зіткнення протестуючих з поліцією під будівлею Верховної Ради України у Києві, 16 січня / Andrew Kravchenko
Зіткнення протестуючих з поліцією під будівлею Верховної Ради України у Києві, 16 січня / Andrew Kravchenko /  © REUTERS
Священики в очікуванні Папи Франциска в Сантьяго, Чилі, 16 січня / Alessandro Bianchi
Священики в очікуванні Папи Франциска в Сантьяго, Чилі, 16 січня / Alessandro Bianchi /  © REUTERS
Вершник на коні стрибає через вогонь під час святкування Luminarias напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин Іспанії, 16 січня / Juan Medina
Вершник на коні стрибає через вогонь під час святкування Luminarias напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин Іспанії, 16 січня / Juan Medina /  © REUTERS
Зграя мігруючих шпаків малює візерунки на небі на півдні Ізраїлю, 16 січня / Amir Cohen
Зграя мігруючих шпаків малює візерунки на небі на півдні Ізраїлю, 16 січня / Amir Cohen /  © REUTERS
Захід сонця над горами Доломітові Альпи в Італії, 16 січня / Stefano Rellandini
Захід сонця над горами Доломітові Альпи в Італії, 16 січня / Stefano Rellandini /  © REUTERS
Собака під час скасованого через сильний снігопад тренування до чемпіонату світу з гірських лиж в Австрії, 17 січня / Leonhard Foeger
Собака під час скасованого через сильний снігопад тренування до чемпіонату світу з гірських лиж в Австрії, 17 січня / Leonhard Foeger /  © REUTERS
Співробітники кінної поліції беруть участь у репетиції параду до Дня Республіки в туманний зимовий ранок в Калькутті, Індія, 17 січня / Rupak De Chowdhuri
Співробітники кінної поліції беруть участь у репетиції параду до Дня Республіки в туманний зимовий ранок в Калькутті, Індія, 17 січня / Rupak De Chowdhuri /  © REUTERS
Пар з димової труби на заході в Лансінгу, штат Мічиган, США, 17 січня / Brendan McDermid
Пар з димової труби на заході в Лансінгу, штат Мічиган, США, 17 січня / Brendan McDermid /  © REUTERS
Чоловік намагається полагодити машину на трасі під час снігопаду в Києві, 17 січня / Valentyn Ogirenko
Чоловік намагається полагодити машину на трасі під час снігопаду в Києві, 17 січня / Valentyn Ogirenko /  © REUTERS
Чайка летить над пляжем на Атлантичному узбережжі Франції, 17 січня / Regis Duvignau
Чайка летить над пляжем на Атлантичному узбережжі Франції, 17 січня / Regis Duvignau /  © REUTERS
Відвідувачі біля світлової інсталяції, в Лондоні, Великобританія, 17 січня / Peter Nicholls
Відвідувачі біля світлової інсталяції, в Лондоні, Великобританія, 17 січня / Peter Nicholls /  © REUTERS
Вівчарка контролює гусей перед благословенням священиком у День Святого Антонія, покровителя тварин Іспанії, 17 січня / Enrique Calvo
Вівчарка контролює гусей перед благословенням священиком у День Святого Антонія, покровителя тварин Іспанії, 17 січня / Enrique Calvo /  © REUTERS
Дівчинка спілкується зі своїм улюбленцем в очікуванні благословення священика в День Святого Антонія у Сьюдад-Хуарес, Мексика, в День Святого Антонія, 17 січня / Jose Luis Gonzalez
Дівчинка спілкується зі своїм улюбленцем в очікуванні благословення священика в День Святого Антонія у Сьюдад-Хуарес, Мексика, в День Святого Антонія, 17 січня / Jose Luis Gonzalez /  © REUTERS
Люди спостерігають за великими хвилями під час шторму в Південному Уельсі, Великобританія, 18 січня / Toby Melville
Люди спостерігають за великими хвилями під час шторму в Південному Уельсі, Великобританія, 18 січня / Toby Melville /  © REUTERS
Яструб на паркані в Шотландії, Великобританія, 18 січня / Russell Cheyne
Яструб на паркані в Шотландії, Великобританія, 18 січня / Russell Cheyne /  © REUTERS
Чоловік намагається знайти машину в снігу в Шотландії, Великобританія, 18 січня / Russell Cheyne
Чоловік намагається знайти машину в снігу в Шотландії, Великобританія, 18 січня / Russell Cheyne /  © REUTERS
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк після матчу під час Australian Open, Мельбурн, 19 січня / Peter Thomas
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк після матчу під час Australian Open, Мельбурн, 19 січня / Peter Thomas /  © REUTERS
Чоловік з українським прапором занурюється в ополонку під час святкування Водохреща у Києві, 19 січня / Valentyn Ogirenko
Чоловік з українським прапором занурюється в ополонку під час святкування Водохреща у Києві, 19 січня / Valentyn Ogirenko /  © REUTERS

Ще наприкінці минулого тижня на Філіппінах прокинувся вулкан Майон - один з найактивніших в країні. Його характерною особливістю є майже ідеальна форма конуса, тож під час його виверження можна спостерігати неймовірне видовище. Втім, несе він чимало небезпек - через його активність на Філіппінах довелося розпочати масову евакуацію.

Читайте такожНайкращі фото 2017: яким видався рік, що минає (фотопідбірка)

Тим часом в столиці України у вівторок, 16 січня, знову було трохи не спокійно. Вранці під будівлею Верховної Ради группа активістів проводила акцію "Стоп реванш", під час якої підпалили шини та згодом спалили російський прапор, а також виникли сутички з поліцією.

Водночас зима протягом цього тижня продовжувала випробовувати Європу і Україну зокрема. Так, на європейські країни спочатку обрушилися снігопади, а потім урагани, що навіть подекуди довелося припиняти роботу аеропортів та залізничного транспорту.

Не набагато кращими були погодні умови і в Україні - з 16 січня масштабні снігопади обрушилися на південні та східні області, а наступного дня дісталися і до Києва та більшості регіонів країни.

Тим часом в Іспанії та Мексиці цього тижня святкували День Святого Антонія - покровителя тварин. У цей день власники тварин приводять своїх улюбленців чи домашню худобу до церкви на благословення до священника.

Цікавим видався цей тиждень і на новини спорту для України. Так, в рамках третього кола Відкритого чемпіонату Австралії відбулося українське дербі, в якому взяли участь четверта ракетка світу Еліна Світоліна і 15-річна Марта Костюк, що вперше виступає на "дорослому" турнірі "Великого шолому". Зрештою, досвідчена Світоліна перемогла свою співвітчизницю і таким чином вперше вийшла в четвертий раунд чемпіонату Австралії, однак цей матч для вітчизняного тенісу все одно вже ввійшов в історію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фотопідбірка#найкращі фото тижня#вражаючі фото#фото тварин#кумедні фото тварин#підбірка кращих фото#фото природи#підбірка цікавих фото#захоплюючі фото#снігопад фото#негода в Європі фото