Найкращі фото тижня: ще більше снігу, благословення домашніх улюбленців та українське тенісне дербі (фотопідбірка)

Ще наприкінці минулого тижня на Філіппінах прокинувся вулкан Майон - один з найактивніших в країні. Його характерною особливістю є майже ідеальна форма конуса, тож під час його виверження можна спостерігати неймовірне видовище. Втім, несе він чимало небезпек - через його активність на Філіппінах довелося розпочати масову евакуацію.

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Тим часом в столиці України у вівторок, 16 січня, знову було трохи не спокійно. Вранці під будівлею Верховної Ради группа активістів проводила акцію "Стоп реванш", під час якої підпалили шини та згодом спалили російський прапор, а також виникли сутички з поліцією.

Водночас зима протягом цього тижня продовжувала випробовувати Європу і Україну зокрема. Так, на європейські країни спочатку обрушилися снігопади, а потім урагани, що навіть подекуди довелося припиняти роботу аеропортів та залізничного транспорту.

Не набагато кращими були погодні умови і в Україні - з 16 січня масштабні снігопади обрушилися на південні та східні області, а наступного дня дісталися і до Києва та більшості регіонів країни.

Тим часом в Іспанії та Мексиці цього тижня святкували День Святого Антонія - покровителя тварин. У цей день власники тварин приводять своїх улюбленців чи домашню худобу до церкви на благословення до священника.

Цікавим видався цей тиждень і на новини спорту для України. Так, в рамках третього кола Відкритого чемпіонату Австралії відбулося українське дербі, в якому взяли участь четверта ракетка світу Еліна Світоліна і 15-річна Марта Костюк, що вперше виступає на "дорослому" турнірі "Великого шолому". Зрештою, досвідчена Світоліна перемогла свою співвітчизницю і таким чином вперше вийшла в четвертий раунд чемпіонату Австралії, однак цей матч для вітчизняного тенісу все одно вже ввійшов в історію.