Шини, спалений російський прапор і сутичка: як під Радою проходить акція "Стоп реванш" (фоторепортаж)
12:43, 16 січня 2018Політика
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Протестувальники вимагають зупинити реванш олігархічно-колоніальної системи.
Учасники акції "Стоп реванш" запалили шини під Верховною Радою в Києві 16 січня.
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Протестувальники вимагають від Порошенка та депутатів ухвалити рішення, які чітко окреслять комплексну політику з деокупації України та зупинять реванш олігархічно-колоніальної системи.
Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Учасники акції протесту запалили шини й спалили російський прапор.
Унаслідок інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доправили одного учасника акції.
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