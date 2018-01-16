Шини, спалений російський прапор і сутичка: як під Радою проходить акція "Стоп реванш" (фоторепортаж)

Учасники акції "Стоп реванш" запалили шини під Верховною Радою в Києві 16 січня.

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Протестувальники вимагають від Порошенка та депутатів ухвалити рішення, які чітко окреслять комплексну політику з деокупації України та зупинять реванш олігархічно-колоніальної системи.

Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Учасники акції протесту запалили шини й спалили російський прапор.

Унаслідок інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доправили одного учасника акції.