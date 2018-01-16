Шини, спалений російський прапор і сутичка: як під Радою проходить акція "Стоп реванш" (фоторепортаж)

12:43, 16 січня 2018
Політика
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Протестувальники вимагають зупинити реванш олігархічно-колоніальної системи. 

Учасники акції "Стоп реванш" запалили шини під Верховною Радою в Києві 16 січня. 

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Протестувальники вимагають від Порошенка та депутатів ухвалити рішення, які чітко окреслять комплексну політику з деокупації України та зупинять реванш олігархічно-колоніальної системи.

Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Учасники акції протесту запалили шини й спалили російський прапор.

Унаслідок інциденту  постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доправили одного учасника акції. 

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Теги: #мітинг під Радою 18 жовтня#сутичка під Радою