Суд покарав трьох поляків за наругу над прапором України

У Польщі суд покарав трьох громадян за те, що вони поглумилися над українським прапором.

Інцидент стався у вересні минулого року. Тоді троє поляків зірвали з міської будівлі в місті Свидниця прапор України, розтоптали і витерли об нього взуття, повідомляє Радіо Польща.

Відповідно до польського законодавства, "кожен, хто на території Польщі зневажає, знищує, пошкоджує державні символи іноземної держави, встановлені в громадському місці представництвом цієї держави або за розпорядженням польського органу влади, карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року".

Однак, оскільки прапор належав приватній компанії, суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф.

Таким чином, за знищення українського прапора порушники повинні будуть заплатити агентству з працевлаштування Smart Work, яке вивісило прапор, 150 злотих. Кожен з них також заплатить штраф у розмірі 300 злотих (близько 75 євро).