Анкара не планує захоплювати територію Сирії - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця.

Його слова передає газета Yeni Safak.

«Під час операції "Щит Євфрату" ми завдали удару по тих, хто планував створити коридор терору вздовж наших кордонів. Тоді США доставили в цей регіон п'ять тисяч вантажівок з військовим обладнанням, яке було розповсюджено серед терористичних організацій, — заявив він — Операція в Афріне також закінчиться, коли будуть досягнуті поставлені завдання».

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Ердоган пообіцяв, що Туреччина встановить контроль над Афріном, як це було зроблено раніше в сирійських містах Джараблус, аль-Раї і аль-Баб. «Я заявляю, що Анкара не планує захоплювати територію Сирії. Завдання Туреччини — забезпечити національну безпеку та територіальну цілісність Сирії», — пояснив він.

Після заяви Ердогана з'явилася новина про першого загиблого турецького військовослужбовця в ході операції в Сирії. За інформацією агентства Anadolu, солдат загинув під час сутички з представниками забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

Турецькі власті почали військову операцію «Оливкова гілка» в районі міста Афрін на півночі Сирії 20 січня. Її мета — знищення воєнізованих загонів курдів на території Сирійського Курдистану, які в Туреччині визнані терористичними.