У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи

Незважаючи на сприятливу кон'юнктуру, світова економіка не справляється з повним забезпеченням зайнятістю населення планети.

Читайте такожМВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2018-2019 роки

У 2017 році без роботи перебувало 192 мільйони чоловік, заявив в понеділок, 22 січня, в Женеві глава Міжнародної організації праці (ILO) Гай Райдер, передає DW.com.

Таким чином загальний світовий рівень безробіття становить 5,6 відсотка від працездатного населення Землі.

Найбільше безробіття вдаряє по північній Африці - там позбавлені зайнятості 11,7 відсотка населення або 8,7 мільйона чоловік. У північній, південній і західній частинах Європи безробіття знаходиться на найнижчому рівні з 2008 року - 8,5 відсотка. За даними ILO, позитивна динаміка особливо очевидна в постраждалих від економічної кризи Греції та Іспанії.

Однак наявність роботи не є гарантією високого рівня життя. 1,4 мільярда жителів Землі забезпечують себе роботою лише жебрацьке існування. У найближчі два роки це число збільшиться ще на 35 мільйонів чоловік, стверджує Гай Райдер.