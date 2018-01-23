У Франції працівники в'язниць влаштували страйк, вимагаючи безпечної праці (відео)
11:21, 23 січня 2018Світ
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Наразі у вязницях Франції утримуються 78 тис. злочинців, їх охороняють 28 тис. тюремників.
Франції працівники в'язниць влаштували страйк, вимагаючи безпечної праці
Висловити невдоволення умовами праці тюремники вирішили після серії нападів ув'язнених. Страйкарі влаштовують під в'язницями барикади, палять вогнища та шини, йдеться у сюжеті ТСН.
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Вони хочуть кращої оплати ризикованої роботи, збільшення кількості персоналу та створення спеціальних блоків для в'язнів-ісламістів і радикалів.
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