У Франції працівники в'язниць влаштували страйк, вимагаючи безпечної праці (відео)

Висловити невдоволення умовами праці тюремники вирішили після серії нападів ув'язнених. Страйкарі влаштовують під в'язницями барикади, палять вогнища та шини, йдеться у сюжеті ТСН.

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Вони хочуть кращої оплати ризикованої роботи, збільшення кількості персоналу та створення спеціальних блоків для в'язнів-ісламістів і радикалів.