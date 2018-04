Померла модель із знаменитого плакату We can do it!

У США померла Наомі Паркер Фрейлі - жінка, що стала моделлю для відомого плакату We can do it!. Їй було 96 років, повідомляє The New York Times.

У 1940-их вона стала прототипом героїні, яку прозвали «Роузі-клепальниця». Першочергова ідея агітаційного плакату полягала в тому, щоб підняти дух робітників протягом Другої світової війни. У 1980-х він набув нової популярності, ставши одним із символів феміністичного руху.

Понад 70 років жінкою з постера вважали робітницю Жеральдін Дойл - вона померла у 2010 році. Про те, що справжня модель - це колишня каліфорнійська офіціантка Наомі Паркер Фрейлі, стало відомо лише у 2016 році.

"Я не хотіла слави чи багатства. Я хотіла власну ідентичність", - сказала вона тоді журналістам. У жінки залишився син, троє онуків і троє правнуків.

