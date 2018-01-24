Вийшов новий промо-ролик премії "Оскар-2018" (відео)

Представлений новий промо-ролик премії "Оскар-2018" з ведучим церемонії Джиммі Кіммелом. Відео опубліковане на YouTube-каналі ABC.

Читайте такожПретенденти на "Оскар": стало відомо, які фільми допущені до головної боротьбі

У ролику можна побачити, як ведучому сниться кошмар про минулорічну церемонію, коли він помилково оголосив головним лауреатом "Оскара" фільм "Ла-Ла Ленд" замість "Місячного світла".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 23 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на премію "Оскар".

"Оскар" у цьому році буде ювілейним: церемонія вручення нагород пройде вже в 90-те. Урочистий захід відбудеться вже 4 березня, і, за традицією, відбудеться у кінотеатрі "Долбі".

"Форма води" Гільєрмо дель Торо, "Дюнкерк" Крістофера Нолана, "Темні часи" Джо Райта — серед фаворитів.