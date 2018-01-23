В США оголосили номінантів на премію "Оскар-2018"
"Оскар" у цьому році буде ювілейним: церемонія вручення нагород пройде в 90-й раз.
Сьогодні, 23 січня, Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на премію "Оскар".
"Оскар" у цьому році буде ювілейним: церемонія вручення нагород пройде вже в 90-й раз! Урочистий захід відбудеться вже 4 березня, і, за традицією, в кінотеатрі "Долбі".
"Форма води" Гільєрмо дель Торо, "Дюнкерк" Крістофера Нолана, "Темні часи" Джо Райта — в числі фаворитів.
Повний список номінантів на премію "Оскар-2018"
Кращий фільм
Congrats to our Best Picture nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/xtA8OaUemp— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)
"Темні часи" (Darkest Hour)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Геть!" (Get Out)
"Леді-Птаха" (Lady Bird)
"Примарна нитка" (Phantom Thread)
"Секретне досьє" (The Post)
"Форма води" (The Shape of Water)
"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Краща чоловіча роль
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Тімоті Шаламе, "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)
Деніел Дей-Льюїс, "Примарна нитка" (Phantom Thread)
Деніел Калуя, "Геть!" (Get Out)
Гарі Олдман, "Темні часи" (Darkest Hour)
Дензел Вашингтон, "Роман Ізраел, Esq." (Roman J. Israel, Esq.)
Краща жіноча роль
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Саллі Хокінс, "Форма води" (The Shape of Water)
Френсіс МакДорманд, "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Марго Роббі, "Тоня проти всіх" (I, Tonya)
Сірша Ронан, "Леді-Птаха" (Lady Bird)
Меріл Стріп, "Секретне досьє" (The Post)
Краща чоловіча роль другого плану
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Віллем Дефо, "Проект "Флорида" (The Florida Project)
Вуді Харрельсон, "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Річард Дженкінс, "Форма води" (The Shape of Water)
Крістофер Пламмер, "Всі гроші світу"
Сем Рокуелл, "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Краща жіноча роль другого плану
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Мері Джей Блайдж, Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
Еллісон Дженні, "Тоня проти всіх" (I, Tonya)
Лорі Меткаф, "Леді-Птаха" (Lady Bird)
Леслі Менвілл, "Примарна нитка" (Phantom Thread)
Октавія Спенсер, "Форма води" (The Shape of Water)
Кращий режисер
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Крістофер Нолан, "Дюнкерк" (Dunkirk)
Джордан Пив, "Геть!" (Get Out)
Грета Гервіг, "Леді-Птаха" (Lady Bird)
Пол Томас Андерсон, "Примарна нитка" (Phantom Thread)
Гільєрмо дель Торо, "Форма води" (The Shape of Water)
Кращий оригінальний сценарій
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"Любов-хвороба" (The Big Sick)
"Геть!" (Get Out)
"Леді-Птаха" (Lady Bird)
"Форма води" (The Shape of Water)
"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Кращий адаптований сценарій
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"Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)
"Горе-творець" (The Disaster Artist)
"Логан" (Logan)
"Велика гра" (molly's Game)
"Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
Кращий анімаційний фільм
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"Бос-молокосос"
"Мисливиця"
"Таємниця Коко"
"Фердинанд"
"Ван Гог. З любов'ю, Вінсент"
Краща пісня
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Mighty river, "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
Mystery of love, "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)
Remember me — "Таємниця Коко" (Coco)
Stand up for something — "Маршалл"
This is me — "Найвеличніший шоумен"
Кращий документальний фільм
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Abacus: Досить маленький для в'язниці (Abacus: Small Enough to Jail)
"Обличчя, села" (Faces Places)
"Ікар"
"Останні люди Алеппо"
"Стронг-Айленд"
Кращий короткометражний документальний фільм
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"Едіт+Едді"
"Рай — це пробка на 405-му шосе"
"Героїн(я)"
"Мистецтво ножа"
"Зупинка"
Кращий фільм на іноземній мові
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"Фантастична жінка", Чилі (A Fantastic Woman)
"Образа", Ліван (The Insult)
"Нелюбов", Росія
"Тіло і душа", Угорщина (Body and Soul)
"Квадрат", Швеція (The Square)
Кращий грим і зачіски
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"Темні часи" (Darkest Hour)
"Вікторія і Абдул" (Victoria & Abdul)
"Диво" (Wonder)
Найкращий монтаж
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"На драйві" (Baby Driver)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Тоня проти всіх" (I, Tonya)
"Форма води" (The Shape of Water)
"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Кращі візуальні ефекти
Congrats to our Visual Effects nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/Eph09pP6FH— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049)
"Вартові Галактики. Частина 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
"Конг: Острів черепа" (Kong: Skull Island)
"Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi)
"Планета мавп: Війна" (War for the Planet of the Apes)
Кращий саундтрек
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"Дюнкерк"
"Примарна нитка"
"Форма води"
"Зоряні війни: Останні джедаї"
"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі"
Кращий короткометражний фільм
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"Початкова школа Де-Калб"
"11 годин"
"Мій племінник Еммет"
"Німе дитя"
"Watu Wote: Всі ми"
Кращий короткометражний анімаційний фільм
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"Дорогий баскетбол" (Dear Basketball)
"Вечірка в саду" (Garden Party)
"Лу" (Lou)
"Порожнє місце" (Negative Space)
"Хуліганські казки" (Revolting Rhymes)
Кращий монтаж звуку
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"На драйві" (Baby Driver)
"Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner: 2049)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Форма води" (The Shape of Water)
"Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi)
Краще зведення звуку
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"На драйві" (Baby Driver)
"Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner: 2049)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Форма води" (The Shape of Water)
"Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi)
Кращий дизайн костюмів
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"Красуня і чудовисько" (Beauty and the Beast )
"Темні часи" (Darkest Hour)
"Примарна нитка" (Phantom Thread)
"Форма води" (The Shape of Water)
"Вікторія і Абдул" (Victoria & Abdul)
Краща робота оператора
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"Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner: 2049)
"Темні часи" (Darkest Hour)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
"Форма води" (The Shape of Water)
Краща робота художника-постановника
Congrats to our Production Design nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/KWsNXnuaAZ— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Красуня і чудовисько" (Beauty and the Beast )
"Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049)
"Темні часи" (Darkest Hour)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Форма води" (The Shape of Water)