У Брюсселі знову говоритимуть про транзит газу через Україну

Експерти високого рівня проведуть 29 червня в Брюсселі зустріч з метою обговорення ситуації з газовими сховищами в Україні, а також у рамках підготовлюваних Євросоюзом "подальших кроків" щодо забезпечення безперервності постачань російського газу в Європу через українську територію.

Про це повідомив у середу журналістам представник Єврокомісії Йоханнес ЛАЙТЕНБЕРГЕР, передає РІА “Новости”.

За його словами, взяти участь у скликаній виконавчою владою ЄС технічній нараді запрошені представники влади Росії і України, "Газпрому" і "Нафтогазу", а також Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції і розвитку.

Крім того, в зустрічі візьмуть участь експерти європейських газових компаній.

"Це дасть можливість за одним столом обговорити ситуацію", - сказав представник Єврокомісії, не виключивши, що за нині скликаною зустріччю експертів можуть послідувати й інші наради такого рівня.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ повідомив, що Єврокомісія зустрінеться з банками і газовими компаніями для пошуку шляхів вирішення проблеми оплати Україною газу. “Наступного тижня ми організовуємо зустріч з представниками європейських фінансових інститутів, банків, газових компаній, аби подивитися, що ми можемо зробити”, - сказав він.

18 червня в Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників “Газпрому” і “Нафтогазу”, під час якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПГС, або ж придбання газу та зберігання його в ПГС України європейськими компаніями.