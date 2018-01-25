Помер лідер гурту The Fall Марк Едвард Сміт

У віці 60 років у себе вдома помер Марк Едвард Сміт - автор пісень, лідер британського постпанк-гурту The Fall. У повідомленні менеджера групи обставини смерті не уточнюються.

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Гурт був заснований в 1976 році, і єдиним його постійним учасником залишався Марк Едвард Сміт. Також він випустив два сольні альбоми - «The Post Nearly Man» 1998 року і «Pander! Panda! Panzer!» в 2002 році.