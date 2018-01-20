Стала відома причина смерті легендарного рок-музиканта Тома Петті
09:12, 20 січня 2018Світ
773
Результати розтину тіла музиканта виявили передозування сильнодіючими ліками.
Том Петті \ REUTERS
Причиною смерті американського рок-музиканта, одного із засновників групи The Heartbreakers Тома Петті стало передозування сильнодіючими ліками.
Читайте такожПомер легендарний рок-музикант Том ПеттіОдночасний прийом цих ліків і призвів до зупинки серця. Про це повідомляє TMZ з посиланням на дані розтину.
Як повідомляв УНІАН, Петті помер 3 жовтня у віці 66 років. Він був знайдений мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter