Генсек НАТО закликав Туреччину до стриманості в Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину діяти помірковано та пропорційно під час операції проти курдських формувань на півночі Сирії.

"Усі держави мають право захищатися, але ці дії мають бути пропорційними та поміркованими", - заявив Столтенберг у четвер, 25 січня, повідомляє DW.

При цьому він наголосив, що Туреччина є однією з країн НАТО, які найбільше потерпають від тероризму. Також генсек НАТО додав, що він контактує з турецьким керівництвом з приводу операції "Оливкова гілка" у Сирії.

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Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) закликав НАТО провести переговори всередині Альянсу з приводу сирійської операції Анкари. "Федеральний уряд, як і раніше, дуже занепокоєний через збройний конфлікт на півночі Сирії", - наголосив глава німецького МЗС.

Ґабріель додав, що Німеччина разом з Францією наполягають на тому, щоб припинити подальшу ескалацію, забезпечити гуманітарний доступ і захистити цивільних у регіоні. Це він назвав "найвищим пріоритетом". У той же час, за його словами, мають бути враховані турецькі інтереси у сфері безпеки.