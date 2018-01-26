Генсек НАТО закликав Туреччину до стриманості в Сирії

06:03, 26 січня 2018
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За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Туреччина має право захищатися, але її дії у Сирії мають бути пропорційними та поміркованими.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / REUTERS

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину діяти помірковано та пропорційно під час операції проти курдських формувань на півночі Сирії.

"Усі держави мають право захищатися, але ці дії мають бути пропорційними та поміркованими", - заявив Столтенберг у четвер, 25 січня, повідомляє DW.

При цьому він наголосив, що Туреччина є однією з країн НАТО, які найбільше потерпають від тероризму. Також генсек НАТО додав, що він контактує з турецьким керівництвом з приводу операції "Оливкова гілка" у Сирії.

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Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) закликав НАТО провести переговори всередині Альянсу з приводу сирійської операції Анкари. "Федеральний уряд, як і раніше, дуже занепокоєний через збройний конфлікт на півночі Сирії", - наголосив глава німецького МЗС.

Ґабріель додав, що Німеччина разом з Францією наполягають на тому, щоб припинити подальшу ескалацію, забезпечити гуманітарний доступ і захистити цивільних у регіоні. Це він назвав "найвищим пріоритетом". У той же час, за його словами, мають бути враховані турецькі інтереси у сфері безпеки.

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Теги: #Туреччина і Сирія#Оливкова гілка