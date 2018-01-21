Ердоган обіцяє швидке завершення операції проти курдів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне швидкого завершення операції "Оливкова гілка" проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії. "Ми завершимо цю операцію, на те Божа воля, найближчим часом", - заявив Ердоган у неділю, 21 січня, на заході своєї Партії справделивості та розвитку, повідомляє DW.

Турецький президент також пригрозив, що збройні сили його країни "знищать" представників підрозділів YPG, які "не повинні сподіватися на допомогу США, щоб перемогти Туреччину". За словами Ердогана, курдські організації "Загони народної самооборони", Робітнича партія Курдистану (PKK) та партія "Демократичний союз" (PYD) будуть подолані, допоки від них нічого не залишиться.

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У неділю турецькі війська, за їхніми твердженнями, увійшли на територію району Афрін, щоб витіснити звідти сили YPG. Водночас, за даними спостерігачів із Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, турецьким підрозділам поки не вдалося просунутися - тривають запеклі бої з курдськими загонами. За даними центру, військовим вдалося захопити село Шенгаль, розташоване поблизу турецького кордону.

Також повідомляється, що турецька сторона відкрила кілька пунктів перетину кордону для людей, які хочуть покинути район бойових дій. Турецьку армію підтримують союзні підрозділи "Вільної сирійської армії" (FSA). За словами її представника, до операції приєднаються близько 25 тисяч бійців FSA.

Нагадаємо, 20 січня Туреччина розпочала операцію "Оливкова гілка" на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ. У YPG повідомили, що внаслідок авіаударів турецьких літаків вже загинули 10 людей.