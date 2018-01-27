"Це абсолютна неправда": Хейлі відреагувала на чутки про роман із Трампом

Ніккі Хейлі стверджує, що була на борту президентського літака лише один раз.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що чутки про її любовний роман із президентом Дональдом Трампом брехливі.

Про це повідомляє Politico.

Автор книги «Вогонь і лють: всередині адміністрації Дональда Трампа» Майкл Вольф нещодавно натякнув, що у глави держави є стосунки на стороні. Він не став називати ім'я, але вказав на абзац своєї книги, де воно названо. Читачі швидко з'ясували, що мова йде про Хейлі. Вольф пише, що вона проводила багато часу наодинці з Трампом на борту літака.

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«Це абсолютна неправда... Я була на борту президентського літака лише одного разу, і там знаходилося кілька людей разом зі мною», — прокоментувала Хейлі.

Politico підкреслює, що в ході президентської кампанії Хейлі не надто позитивно відгукувалася про Трампа. Проте згодом він запросив її в свою адміністрацію, і вона погодилася.