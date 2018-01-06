США в Радбезі ООН "взяли Іран на замітку"

Учасники екстреного засідання в Раді Безпеки ООН у п'ятницю, 5 січня, обговорили обстановку в Ірані. Ініціатором цієї зустрічі в штаб-квартирі всесвітньої організації в Нью-Йорку були США.

Про це повідомляє DW.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що світова спільнота не повинна дозволити керівництву в Тегерані придушити протести співгромадян, зокрема шляхом блокування доступу до соціальних мереж і месенджерів.

"Іранський режим взятий на замітку: світ буде стежити за вашими діями", - попередила Хейлі. Водночас вона висловила побоювання в тому, що демонстрації можуть перерости в повномасштабний конфлікт, як це сталося в березні 2011 року на хвилі "арабської весни" в Сирії.

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Постійний представник Ірану Голямалі Хошру вважає, що США, наполігши на проведення термінового засідання, перевищили свої повноваження як постійного члена Радбезу.

Французький дипломат Франсуа Делатр зайняв більш помірковану позицію, заявивши, що Париж стурбований зростанням насильства на вулицях іранських міст, але не вважає ці протести міжнародною загрозою миру і безпеці.

Протести в Ірані проти посилення корупції і падіння рівня життя почалися в кінці грудня. Незабаром їх учасники почали висловлювати невдоволення релігійними керівниками країни, насамперед аятолою Алі Хаменеї, вимагаючи його відставки.

У зіткненнях з поліцією загинули понад 20 демонстрантів, кілька десятків отримали поранення, сотні людей були затримані. У середу, 3 січня, іранська влада заявила про закінчення "заколоту". В організації протестів вони звинуватили "ворогів Ірану за межами країни".