Карта з даними від фітнес-трекерів розкрила військові бази США по всьому світу

Для створення карти використовувалися супутникові дані про місцезнаходження та пересування з фітнес-браслетів, смартфонів та інших гаджетів за два роки.

Компанія Strava, опублікувавши глобальну карту використання фітнес-гаджетів і програм, могла випадково розголосити місце перебування військових баз і маршрути патрулів кількох армій світу.

Як пише Бі-Бі-Сі, карта компанії Strava, запущена в листопаді 2017 року, охоплює весь світ.

Для створення карти компанія використовувала супутникові дані про місцезнаходження та пересування з фітнес-браслетів, смартфонів та інших гаджетів за два роки: з 2015 по 2017-й.

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Однак військові фахівці, які вивчили карту, швидко почали бити на сполох: з'ясувалося, що Strava використовувала, крім інших, дані з фітнес-трекерів військових, які перебувають на активному чергуванні.

Як зазначає The Washington Post, на карті яскравим кольором виділені популярні маршрути для велосипедистів, бігунів, лижників і плавців.

20-річний студент з Австралії Натан Разер звернув увагу на те, що на карті зокрема відображалися маршрути американських військових у Сирії. Пізніше користувачі виявили маршрути пробіжок уздовж пляжу біля вірогідної бази ЦРУ у Сомалі, пункту дислокації зенітно-ракетного комплексу Patriot в Ємені та оперативних баз спецназівців США в зоні Сахеля в Африці.

"У зонах військових дій і пустелях в таких країнах, як Ірак і Сирія, карта майже повністю темна - за винятком невеликих місць активності. Наближення до таких зон показує, що це американські військові бази", - пише The Washington Post.

Дійсно, в країнах Африки чи Близького Сходу за сотні кілометрів від населених пунктів і позначеної на карті інший фітнес-активності можна побачити візерунки, залишені фітнес-трекерами, що взялися невідомо звідки, продовжує "Бі-Бі-Сі".

"Якщо солдати користуються фітнес-додатком так само, як звичайні люди, тобто включають його і йдуть бігати, це особливо небезпечно", - пише Натан Разер.

При цьому на карті видно не тільки американські бази і патрулі, але і російські, і турецькі.

Інший аналітик, Тобіас Шнайдер, вказує, що по сліду фітнес-трекера легко впізнається французька база Мадам в Нігері. Також Шнайдер виділяє складену ним на основі даних Strava карту аванпостів навколо сирійського Мосула.

Як вказують аналітики, американські бази в Сирії дають найбільше слідів фітнес-активності. Трохи менше дають російські, а іранські бази на карті майже відсутні.

Кореспондент The Daily Beast Адам Ронслі припустив, що програма також розкриває місце розташування передбачуваної бази ЦРУ у Могадішо і ракетної бази Тайваню.

More on the Strava data: @ArmsControlWonk shows us what adversaries could learn about our allies' missile bases from an exercise app https://t.co/QITbp7vLTr — Adam Rawnsley (@arawnsley) January 29, 2018

Жодна армія, яка бере участь у сирійському конфлікті поки не прокоментувала знахідку аналітиків.