У Європарламенті дозволили запускати санкції проти Польщі через скандальну реформу

Владу Польщі звинувачують у проведенні незбалансованої судової реформи.

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ 29 січня проголосував за резолюцію про запуск процедури введення санкцій проти Польщі через незбалансовану судову реформу. Про це повідомила прес-служба комітету у Twitter.

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Відзначається, що 33 з 42 членів комітету підтримали рішення Єврокомісії застосувати до Варшави статті 7 Договору про Європейський союз, згідно з якою країна може втратити право голосу в Раді ЄС.

Стаття 7 Договору ЄС досі ніколи не використовувалася. У ній передбачений механізм запобігання порушень "цінностей ЄС" та прийняття санкцій щодо відповідної держави-члена.

В ЄС заявляли, що за останні два роки в Польщі ухвалили 13 законів, які дозволили виконавчої та законодавчої гілок влади втручатися в роботу судів.

20 грудня 2017 року Єврокомісія дала Варшаві три місяці на виправлення ситуації.

21 грудня президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що в країні зберігається незалежність судів.