Почалося створення бази Чорноморського флоту в Абхазії

Росія почала роботи із створення пункту базування російського ВМФ в місті Очамчира на території Абхазії. Роботи триватимуть протягом двох-трьох років. Про це, як повідомляє ІТАР-ТАРС, заявив 25 червня головком ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцький.

Головнокомандуючий російським флотом повідомив, що "нічого великого там базуватися не буде". На території Абхазії будуть розміщені лише окремі тактичні групи. Нині, за словами Висоцького, "триває тактичне опрацьовування питання".

Про плани створення на території Абхазії бази російського ВМФ повідомив в листопаді 2008 року колишній командувач Чорноморським флотом, депутат Держдуми адмірал Володимир Комоєдов. За його словами, там планується розмістити частину кораблів Чорноморського флоту РФ, нагадує Лента.ру.

Вперше про розміщення російських військових баз на території Абхазії і Південної Осетії заговорили після визнання Росією незалежності цих територій Грузії. При цьому, як повідомлялося, президент Абхазії Сергій Багапш виступив проти будівництва бази Чорноморського флоту в Очамчирі