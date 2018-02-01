Творці "Шерлока" розповіли про майбутнє серіалу
20:03, 01 лютого 2018Світ
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Зараз творці займаються іншим проектом під назвою «Дракула».
Серіал буде продовжено / фото bbc.com
Творці «Шерлока» Стівен Моффат і Марк Гейтісс розповіли про майбутнє серіалу.
Про це повідомляє Radio Times.
Як зазначив Моффат, плану на найближчу перспективу у них немає, але він був би дуже здивований, з урахуванням загального ентузіазму, якби вони знову не зайнялися даним проектом. Моффат додав, що не знає, коли саме це може статися.
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«Зараз ми займаємося «Дракулою», що займе щонайменше два роки», — розповів Гейтісс.
«Шерлок» представляв собою міні-серіал з епізодами по 90 хвилин. Такий же формат буде у «Дракули».
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