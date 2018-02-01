Творці "Шерлока" розповіли про майбутнє серіалу

20:03, 01 лютого 2018
Світ
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Серіал буде продовжено / фото bbc.com

Про це повідомляє Radio Times.

Як зазначив Моффат, плану на найближчу перспективу у них немає, але він був би дуже здивований, з урахуванням загального ентузіазму, якби вони знову не зайнялися даним проектом. Моффат додав, що не знає, коли саме це може статися.

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«Зараз ми займаємося «Дракулою», що займе щонайменше два роки», — розповів Гейтісс.

«Шерлок» представляв собою міні-серіал з епізодами по 90 хвилин. Такий же формат буде у «Дракули».

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Теги: #Шерлок серіал