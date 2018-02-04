На Кіпрі проходить другий тур президентських виборів

Президент Кіпру обирається на п'ять років прямим таємним голосуванням.

На Кіпрі сьогодні проходить другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters. Очікується, що результати волевиявлення будуть відомі вже сьогодні ввечері.

За результатами голосування в першому турі чинний глава держави Нікос Анастасіадіс набрав 35,51% голосів. Його суперником у другому турі став кандидат від комуністичної партії АКЕЛ Ставрос Малас, він у першому турі набрав 30,24% голосів виборців.

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Основною темою виборчої кампанії було об'єднання острова і рішення економічних проблем, що прийшли слідом за фінансовою кризою.

Раніше повідомлялося, що президент Кіпру обирається на п'ять років прямим таємним голосуванням.

Нинішні вибори проходять через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру. Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.