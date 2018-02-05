МЗС Польщі відповіло на ізраїльську критику скандального закону "про Голокост"

Глава МЗС Польщі вважає, що критика Ізраїлю щодо змін до закону про Інститут національної пам'яті опирається на фальшивих посиланнях.

Позиція Ізраїлю у справі щодо змін до закону про Інститут національної пам’яті (ІНП) опирається на неправдивих посиланнях, а критичні зауваження є наслідком нерозуміння. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Читайте такожЧерез скандальний польський закон єврейський "Марш живих" можуть перенести з Польщі в УкраїнуНа його думку, ізраїльська сторона хоче впливати на законодавчий процес у Польщі, передає Польське радіо.

«Ми перебуваємо на етапі представлення нашої позиції, Ізраїль теж дотримується конкретної позиції щодо нового закону про ІНП. Вважаю, що є багато непорозумінь. Потрібно розмовляти, представляти свої аргументи і маю надію, що цей діалог буде продовжено», - сказав він.

За словами очільника польської дипломатії, критика прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо змін до закону про ІНП є результатом нерозуміння. «Ізраїльська сторона хоче змінити цей закон, впливати на законодавчий процес у Польщі», - сказав Чапутович. На думку міністра, це є «певною проблемою».

«Багато голосів у Ізраїлі свідчать про те, що Польща нібито хотіла заборони говорити правду про окремі випадки ганебного видавання поляками євреїв німцям під час Другої світової війни або хотіла карати за такі випадки. Для всього польського законодавства, цього закону та правової системи це неможливо. Хочемо цю інформацію донести нашим партнерам в Ізраїлі», - сказав він.

На думку Чапутовича, «рішуча» позиція Ізраїлю опирається «на неправдивих посиланнях». «Намір Польщі є іншим. Йдеться про те, аби не покладати вину на Польщу, польську державу, польський народ як одне ціле – йдеться про національну державу, а не про окремих осіб – за злочин Голокосту, якого цей народ не скоював», - заявив Чапутович.