Ізраїль слідом за Україною висловив стурбованість польським законом про трактування історії

Ізраїль і Україна застерегли Польщу у зв’язку з законопроектом, який формулює оцінку історичних подій та передбачає покарання за певні висловлювання, або трактування.

В Ізраїлі висловили невдоволення тими положеннями нового польського закону, які забороняють припускати причетність Польщі до злочинів нацизму, скоєних на її території.

Читайте такожУ Польщі затримали п'ятьох осіб, які святкували у лісі день народження Гітлера“За жодних умов ми не погодимося зі спробами переписувати історію”, - сказав прем’єр-міністр Беньямін Нетаньгу на засіданні уряду, передає Голос Америки.

Польський уряд заявляє, що новий закон має на меті припинити звинувачення польського народу, чи держави у причетності до нацистських злочинів. Ухвалений у п’ятницю нижньої палатою парламенту законопроект, зокрема, передбачає три роки ув’язнення за використання фрази “польські табори смерті”. Поляки віддавна доводять, що факт розташування нацистських концентраційних таборів на окупованій Німеччиною території Польщі не робить їх польськими.

Але критики закону вказують, що жорсткі вказівки стосовно оцінок історичних подій, а також передбачення покарань за відступ від затверджених трактувань, можуть мати негативні наслідки.

Прем’єр-міністри Ізраїлю і Польщі Беньямін Нетаньягу і Матеуш Моравєцкі, у телефонній розмові погодилися розпочати діалог між двома країнами, щоб домогтися порозуміння щодо закону, який ще може бути змінений до ухвалення верхньою палатою польського парламенту і підписання президентом.

Між тим, у заяві ізраїльського центру пам’яті Голокосту Яд Вашем наголошено, що "термін “польські табори смерті” справді є історично неправильним. Табори смерті були створені в окупованій нацистами Польщі, щоб убивати євреїв у межах "остаточного вирішення". "Але обмеження щодо заяв дослідників та інших про пряму чи непряму причетність поляків до злочинів, скоєних на їхніх землях під час Голокосту, є серйозним перекрученням", - заявив центр.

Окремо минулого тижня у Києві Міністерство закордонних справ України, коментуючи цей законопроект, заявило, що “категорично” не сприймає “чергову спробу нав'язати однобічне трактування історичних подій”.

На застереження України щодо даного законопроекту Польща офіційно не відповідала.