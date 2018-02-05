Назад до СРСР: у російську армію хочуть повернути політруків

Політичне керівництво у Червоній, а пізніше Радянській армії з'явилося ще 1919 року і проіснувало до 1991 року.

У російській армії планують відновити посади політруків і відродити військово-політичне керівництво.

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Як повідомляє держканал "Росія-24", нову структуру будуть створювати на основі вже існуючого управління з роботи з особовим складом.

Водночас, заступник голови громадської ради при Міністерстві оборони Олександр Каньшин заявив, що військово-політичне керівництво може отримати широкі повноваження.

«В умовах глобального інформаційно-психологічного протиборства незмірно зростає роль морально-політичної єдності армії і суспільства. Тому необхідна докорінна перебудова і значне посилення всієї структури в Збройних силах, яка буде організовувати, проводити та відповідати за морально-ідеологічну складову в російській армії», - сказав Каньшин.

Політичне керівництво у Червоній, а пізніше Радянській армії з'явилося ще 1919 року і проіснувало до 1991 року. Зараз в російській армії діє Головне управління з роботи з особовим складом. Воно займається державно-патріотичним вихованням, організовує культурне дозвілля, стежить за морально-психологічним станом солдатів і офіцерів, а також взаємодіє з релігійними організаціями, щоб не обмежувати право військовослужбовців на свободу віросповідання.