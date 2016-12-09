Росія будує нову "ракетну базу" під Калінінградом, яка може стати епіцентром третьої світової війни - DailyMail

Ця база РФ, за словами експертів, може стати епіцентром третьої світової війни, повідомляє DailyMail.

Зазначається, що територія під Калінінградом, на якій ведеться будівництво російської військової бази, - найбільш мілітаризована зона Європи наразі.

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"Ця ділянка розташована найближче до Лондона та інших великих міст Заходу, і є своєрідним перевалочним пунктом для Путіна у Європі", - йдеться в повідомленні.

Британське видання отримало доступ до цієї території, таким чином знайшло підтвердження слів місцевих жителів, які заявляли про будівництво нової "ракетної бази" та станції прослуховування, яка "може покрити всю Європу".

Крім того, DailyMail дізнався про плани на будівництво залізничної колії для армії РФ, яка з'єднає цей військовий об'єкт із Чкаловською військово-морською авіабазою.

Раніше голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки РФ Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" і зенітно-ракетні системи С-400 в Калінінграді.