У мережі з'явилося відео, на якому журналіст розповідає, що насправді роблять військові РФ в Сирії

Також він звертається до родичів загиблого російського пілота Романа Філіпова.

У мережі з'явилося відео, в якому чоловік на ім'я Білал Абдуль Карім говорить, що він журналіст, знаходиться в Сирії і має кілька слів до громадян РФ, зокрема до родичів Романа Філіпова - пілота збитого в Сирії Су-25. Ролик можна побачити в "Твіттері" Михайла Голуба.

Читайте такожРосія не виконує зобов'язання по хімічній зброї в Сирії - ДерждепЧоловік звертається до всіх близьким загиблого військового і запевняє їх, що він не був хорошою людиною, оскільки працював на уряд, який знищує тисячами місцеве населення, передає ТСН.

Журналіст закликає всіх перестати вірити путінській пропаганді, оскільки війна, яка зараз відбувається в Сирії, справжня і страшна і в ній гинуть невинні люди.

"Не думайте, що у нас тут повно акторів і літрів фейкової крові. Люди, яких вбиває військова машина і вбивав Філіппов – справжні", - говорить він.

І додає, що всі прихильники режиму Асада, які нібито захищають сирійців, насправді цього не роблять, оскільки саме тисячі цивільних місцевих жителів гинуть щодня від авіаударів і хімічних атак таких прихильників.

Послання сім'ї загиблого пілота Романа Філіпова, а також ЗС Росії.



A message to the family of killed pilot Roman Filipov and the Russian military. pic.twitter.com/LTkg1tcHFQ — Bilal Abdul Kareem (@BilalKareem) February 5, 2018

Як повідомляв УНІАН, у Держдепартаменті США заявили, що Росія покриває використання Асадом хімічної зброї в Сирії. «Захищаючи сирійський режим від відповідальності, Росія не виконує свої зобов'язання. Застосування хімічної зброї всіма сторонам в Сирії слід однозначно припинити», - йдеться в заяві Держдепартаменту.

У заяві також йдеться, що США «вкрай стурбовані повідомленнями про застосування сирійським режимом хлору ... цього разу у провінції Ідліб в районі Саракеба».