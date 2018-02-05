У Сирії від авіаудару сил Асада загинули 23 цивільні особи – правозахисники

За повідомленням, серед загиблих – четверо дітей.

Щонайменше 23 цивільних загинули 5 лютого внаслідок авіаудару сирійських урядових сил по утримуваному повстанцями анклаву Східна Гута поблизу столиці Сирії, Дамаска.

Читайте такожСША підозрюють режим Асада у розробці нових видів хімічної зброї - ReutersПро це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на інформацію спостерігачів за правами людини у Сирії.

За повідомленням, серед загиблих – четверо дітей. Ще щонайменше 70 людей були поранені.

Близько 400 тисяч жителів, що живуть у Східній Гуті, опинились в облозі сирійських урядових сил.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

Після інциденту російська авіація збільшила число авіанальотів по утримуваних повстанцями містах в сирійській провінції Ідліб.