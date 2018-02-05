Опубліковано документи, знайдені у пілота збитого в Сирії Су-25

Серед іншого, у пілота при собі були кнопковий мобільний телефон і гаманець.

Угрупування "Хайат Тахрір аш-Шам" опублікувало фото документів пілота російського штурмовика Су-25, збитого на півночі Сирії.

Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.

На фотографії видно посвідчення пілота на ім'я майора Філіппова Романа Миколайовича.

Також у нього знайдені два непідписаних рапорти на подання майора Філіппова до державної нагороди.

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Крім цього, у пілота при собі були кнопковий мобільний телефон і гаманець.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.

Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.